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Погода подготовила еще один сюрприз для жителей Башкирии

Погода подготовила еще один сюрприз для жителей Башкирии

21:51, 23 фев 2025

Башгидромет сообщил о значительном ухудшении погодных условий в республике. В ближайшие дни регион окажется во власти снегопадов и метелей, а температура воздуха в некоторых районах опустится до критически низких отметок.

Северные и южные районы Башкирии оказались на пути атмосферного фронта. Северная часть республики первой встретит непогоду — 24 февраля там ожидается небольшой снег. В ночные часы температура составит -11...-16°, а в отдельных районах понизится до -21°. Дневная температура установится на уровне -3...-8°.

Южная часть республики окажется под влиянием более сложных погодных условий. Прогнозируются умеренные снегопады, метели и гололедица. Сильный северо-восточный ветер усилит ощущение холода. Ночью температура составит -9...-14°, днем -3...-8°.

25 февраля интенсивность осадков снизится, однако низкие температуры сохранятся. Синоптики прогнозируют локальные снегопады и умеренный северный ветер. Ночью столбики термометров покажут -10...-15°, при прояснении до -20°. Днем воздух прогреется до -3...-8°.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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