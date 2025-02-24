Весна в Башкирии начнётся с температурных аномалий

09:20, 24 фев 2025

Метеорологи портала Гисметео сообщают — март в Башкирии ожидается необычно тёплым.

Первые дни месяца встретят жителей небольшими отрицательными температурами и снегопадами. В начале марта днём воздух будет охлаждаться до -1...-2°C, а ночью температура понизится до -8°C. К середине первой декады погода изменится — показатели термометров начнут повышаться.

С 10 марта дневная температура достигнет нуля, хотя ночами температура будет опускаться до -6°C. Осадки продолжатся — снег будет идти до 17 числа, периодически сменяясь дождём.

Последняя декада марта принесёт в Башкирию солнечную погоду. После 21 числа воздух прогреется до +2°C, однако ночные похолодания до -2°C сохранятся. Такой характер погоды продержится до конца месяца.

Автор: Семен Подгорный