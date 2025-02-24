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В Башкирии скончался легендарный пауэрлифтер Ринат Кабиров

В Башкирии скончался легендарный пауэрлифтер Ринат Кабиров

09:27, 24 фев 2025

19 февраля республику потрясла печальная весть — ушёл из жизни один из сильнейших спортсменов Башкирии, 45-летний Ринат Кабиров. Об этом сообщил его коллега Салават Масягутов.

"Уральский богатырь" — так называли Рината в спортивных кругах. Он был настоящей легендой башкирского жима лёжа и одним из самых титулованных пауэрлифтеров региона. Спортсмен скончался от обширного инфаркта.

Церемония прощания с Ринатом Кабировым запланирована на 24 февраля. Последним пристанищем спортсмена станет кладбище города Ялты.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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