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В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды

В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды

21:58, 24 фев 2025

В Башкирии 25 февраля прогнозируется существенное ухудшение погодных условий с обильными снегопадами и метелями, информирует Башгидромет. Синоптики предупреждают о вероятности образования снежных заносов и снижении видимости на дорогах.

В регионе установится облачная погода с редкими прояснениями. В ночные часы ожидается снегопад, который днем уменьшит интенсивность. Температура воздуха опустится до отметки -21° в районах с прояснениями, днем воздух прогреется до -3°.

Водителям необходимо проявлять особую осторожность — видимость на автодорогах снизится до 500 метров, а гололедица создаст опасные условия для движения. Ветер будет меняться: ночью его скорость составит 0-5 м/с, а днём усилится до 8 м/с, при этом направление сменится с западного на северное.

В Уфе погодные условия будут более умеренными: ночью температура составит -10, -12°, днём поднимется до -4, -6°. Однако осадки в виде снега и порывистый ветер также ожидаются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
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