Удивительный сюрприз подготовила погода жителям Башкирии

21:23, 25 фев 2025

Башгидромет 26 февраля прогнозирует заметное потепление. По всей Башкирии установится облачная погода с прояснениями.

Осадки будут незначительными — местами выпадет небольшой снег, а на юго-востоке он будет умеренным. Северный и северо-восточный ветер сохранит скорость 3-8 м/с.

Температурные показатели значительно улучшатся. Ночью воздух охладится до -9...-14°, а при прояснениях до -19°. Днём же потеплеет до -3...-8°.

Водителям рекомендуется проявить внимательность: ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500-1000 м, а днём на юго-востоке из-за снегопада видимость снизится до 1-2 км.

В Уфе прогноз благоприятнее: существенных осадков не предвидится, а температура составит ночью -9...-11° (при прояснениях до -14°), днём -4...-6°.

Автор: Семен Подгорный