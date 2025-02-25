Глава Башкирии наградил бойца, мстившего за друга

22:24, 25 фев 2025

Боец танкового батальона из Башкирии Мударис Асылбаев отправился в зону спецоперации, чтобы отомстить за погибшего друга детства. Об этом во вторник, 25 февраля, рассказало издание «MK.RU».

Командир эвакуационного отделения находится на передовой с мая 2022 года. За это время башкирский воин успел дважды получить орден Мужества, а недавно Радий Хабиров лично вручил ему медаль генерала Шаймуратова. Хотя сам Мударис героем себя не считает — "просто работа".

"Сначала было жутковато, но потом привыкаешь. Сейчас бой — обычное дело, просто бьёшь врага и всё", — признаётся военнослужащий.

До начала СВО Асылбаев служил контрактником на Дальнем Востоке. Всё изменилось, когда погиб его земляк из Иглинского района. Они росли в одном селе, и эта потеря перевернула жизнь бойца. Он, не слушая отговоров начальства, добился перевода в зону боевых действий.

Теперь уфимец уверен — он отомстил за друга. И продолжает выполнять свой долг на передовой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: glavarb