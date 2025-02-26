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Когда в Башкирии почувствуется весна

Когда в Башкирии почувствуется весна

22:01, 26 фев 2025

Зима никак не хочет отпускать Башкирию — то заметет по-февральски, то подразнит оттепелью, а потом снова морозы. Жители республики задаются вопросом: когда же наконец придет настоящая весна? Башгидромет дал прогноз на ближайшее время.

По данным метеорологов, в период с 21 февраля по 2 марта температуры в регионе будут держаться около или чуть ниже нормы. Ночью столбик термометра при прояснении может упасть до -20°C, а днем повысится до -3...+8°C. В горных районах воздух и вовсе прогреется до +2°C.

Что касается марта, тут есть хорошие новости. Рита Камалова, кандидат географических наук Уфимского университета науки и технологий, отмечает устойчивый тренд роста мартовских температур в регионе. Исследования показали, что весна в Башкирию приходит всё раньше — каждые десять лет первый месяц весны становится теплее на 0,48 градуса.

Учёные связывают это с глобальным изменением климата. В этом году весна может нагрянуть раньше обычного, а температура марта, вероятно, превысит норму. Специалисты также прогнозируют слабое половодье в этом сезоне.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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