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Стало известно, когда в Башкирии потеплеет и начнется настоящая весна

Стало известно, когда в Башкирии потеплеет и начнется настоящая весна

09:25, 27 фев 2025

Жителям Башкирии придётся набраться терпения — настоящая весна задержится, сообщают специалисты Башгидромета. Первое марта встретит республику ночными морозами до -25°C.

По данным Гисметео, первые признаки тепла появятся только к 5 марта, когда термометры покажут скромный плюс в один градус. К 7 марта воздух прогреется до +3°C, но праздничные выходные принесут новое похолодание — 8 марта столбики термометров не поднимутся выше нуля, а 9-го снова уйдут в минус.

Стабильная плюсовая температура установится лишь с 10 марта, но о весеннем тепле говорить не приходится. Даже к концу месяца дневная температура едва достигнет +5°C. Правда, в последней декаде марта ночи наконец-то станут теплыми, и минусовые показатели останутся в прошлом.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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