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В Башкирии воздух недостаточно грязный для федеральной программы

В Башкирии воздух недостаточно грязный для федеральной программы

19:51, 27 фев 2025

Уфа, Стерлитамак и Салават не смогли попасть в проект «Чистый воздух» из-за недостаточного загрязнения атмосферы. Об этом заявил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов в интервью телеканалу UTV.

Власти региона ежегодно направляют федеральным органам заявки, но каждый раз получают отказ — показатели загрязнения не дотягивают до «критичных отметок», необходимых для участия в программе.

Парадоксальная ситуация: чтобы получить финансирование на очистку воздуха, нужно сначала его как следует испортить.

Но чиновники не отступают. В 2025 году минэкологии намерено взять под контроль крупнейших загрязнителей — нефтеперерабатывающие, химические и оборонные предприятия Уфы, заключив с ними соглашения о снижении выбросов.

Автор: Семен Подгорный
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