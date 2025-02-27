Внезапное изменение погоды удивит Башкирию

21:58, 27 фев 2025

В последние дни зимы жителей Башкирии ждёт серьёзное похолодание. По информации Башгидромета, 28 февраля и 1 марта республику накроет арктический воздух без осадков.

Ночами термометры покажут от -11° до -16°, а в отдельных районах жителей ожидает настоящий сибирский мороз до -25°. Синоптики отмечают, что днём воздух прогреется лишь до скромных -3°...-8°. Исключением станут горные районы, где возможно потепление до +2°. Ветер северных направлений останется слабым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Уфы