В Башкирии назвали районы с самой высокой рождаемостью

09:08, 28 фев 2025

По данным статистиков, в 2024 году в Башкирии зафиксированы новые показатели рождаемости. Лидером стал Бурзянский район с коэффициентом 14,1 на тысячу жителей.

Всего в республике появилось почти 33 тысячи малышей. Общий показатель — 8,1 рождения на 1000 населения, что меньше прошлогоднего на 6,8%.

Хорошие цифры показали Баймакский и Иглинский районы — оба по 11,1. Замыкают пятёрку лидеров Абзелиловский (10,9) и Уфимский (10,5) районы.

А вот в Краснокамском районе настоящая демографическая яма — всего 3,4 новорождённых на тысячу жителей.

Автор: Семен Подгорный