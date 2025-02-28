В Башкирии назвали районы с самой высокой рождаемостью
09:08, 28 фев 2025
По данным статистиков, в 2024 году в Башкирии зафиксированы новые показатели рождаемости. Лидером стал Бурзянский район с коэффициентом 14,1 на тысячу жителей.
Всего в республике появилось почти 33 тысячи малышей. Общий показатель — 8,1 рождения на 1000 населения, что меньше прошлогоднего на 6,8%.
Хорошие цифры показали Баймакский и Иглинский районы — оба по 11,1. Замыкают пятёрку лидеров Абзелиловский (10,9) и Уфимский (10,5) районы.
А вот в Краснокамском районе настоящая демографическая яма — всего 3,4 новорождённых на тысячу жителей.
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Автор: Семен Подгорный
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