В Башкирии простились с бойцом СВО Дмитрием Ломовцевым

09:13, 28 фев 2025

В Башкирии предали земле 34-летнего участника специальной военной операции Дмитрия Ломовцева. Информацию о гибели военнослужащего подтвердила администрация Белорецка.

Белоречанин, освоивший профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ, трудился на различных предприятиях родного города, пока не решил подписать контракт с Министерством обороны. На фронт Ломовцев отправился по зову сердца — из патриотических соображений.

В зоне СВО Дмитрий выполнял обязанности стрелка-санитара штурмового подразделения. Смертельное ранение военнослужащий получил в январе 2025 года.

Автор: Семен Подгорный