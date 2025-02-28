В Башкирии простились с бойцом СВО Дмитрием Ломовцевым
09:13, 28 фев 2025
В Башкирии предали земле 34-летнего участника специальной военной операции Дмитрия Ломовцева. Информацию о гибели военнослужащего подтвердила администрация Белорецка.
Белоречанин, освоивший профессию мастера столярно-плотничных и паркетных работ, трудился на различных предприятиях родного города, пока не решил подписать контракт с Министерством обороны. На фронт Ломовцев отправился по зову сердца — из патриотических соображений.
В зоне СВО Дмитрий выполнял обязанности стрелка-санитара штурмового подразделения. Смертельное ранение военнослужащий получил в январе 2025 года.
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Автор: Семен Подгорный
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