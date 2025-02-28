В Башкирии дали необыкновенный прогноз погоды на март

09:45, 28 фев 2025

В Башкирии март порадует жителей долгожданным потеплением и солнечными днями, сообщают метеорологи Гисметео. Весна наконец-то вступит в свои права.

Как прогнозируют синоптики, первая волна тепла накроет республику аккурат к женскому празднику. С 6 по 9 марта дневная температура достигнет +1°C, а ночью будет держаться около -2°C.

Настоящее потепление ворвется в регион с 14 числа — столбики термометров днём не будут опускаться ниже +2°C. Правда, до 20 марта придётся терпеть мокрый снег и слякоть.

Зато последняя декада месяца заставит забыть о зиме — осадки прекратятся, а с 27 марта температура взлетит до +5...+6°C днём и до +2°C ночью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube