В Башкирии снова сильно похолодает

21:26, 28 фев 2025

В Башкирии 1 марта ожидается похолодание — столбики термометров опустятся до -25°C в ночные часы. Об этом сообщает Башгидромет.

Несмотря на календарное начало весны, жителей республики совсем не весенняя погода. Днём температура составит от -3° до -8°C, в горных районах возможно потепление до +2°C.

Синоптики также прогнозируют локальные снегопады и слабый ветер переменных направлений.

Автор: Семен Подгорный