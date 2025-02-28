В Башкирии снова сильно похолодает
21:26, 28 фев 2025
В Башкирии 1 марта ожидается похолодание — столбики термометров опустятся до -25°C в ночные часы. Об этом сообщает Башгидромет.
Несмотря на календарное начало весны, жителей республики совсем не весенняя погода. Днём температура составит от -3° до -8°C, в горных районах возможно потепление до +2°C.
Синоптики также прогнозируют локальные снегопады и слабый ветер переменных направлений.
Автор: Семен Подгорный
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