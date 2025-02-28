«Сажай, копай, празднуй»: Глава Башкирии придумал новый праздник для дачников

21:42, 28 фев 2025

Садоводы Башкирии получат собственный праздник. Глава республики Радий Хабиров выступил с инициативой учредить официальный День садовода, который будут отмечать каждую весну. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы руководителя региона после его встречи с представителями СНТ на форуме «СМАРТ-садовод».

Праздник обещает быть не только формальным поводом для веселья. В этот день по всей республике пройдут массовые субботники. Садоводов попросят навести порядок на своих территориях, а власти обещают организовать вывоз собранного мусора — это будет прямой обязанностью глав муниципалитетов.

«Это не разовая акция, а часть системной государственной политики с реальным финансированием», — подчеркнул Хабиров в своей речи перед садоводами.

За четыре года сотрудничества с СНТ в республике уже есть определенные результаты, но глава региона смотрит в будущее с амбициозными планами.

«Через несколько лет мы должны выйти на новый уровень — качественные дороги, газификация, контейнерные площадки в каждом товариществе», — поделился своим видением Хабиров.

Точная дата праздника пока не определена — руководитель Башкирии ждет предложений от самих садоводов. Все договоренности, достигнутые на форуме, взяты в работу и будут реализованы на системной основе.

Автор: Семен Подгорный