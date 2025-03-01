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Погода в Башкирии удивит своей аномальностью

Погода в Башкирии удивит своей аномальностью

22:40, 01 мар 2025

В Башкирии синоптики прогнозируют резкие перепады температур в ближайшие дни. Башгидромет сообщает, что в воскресенье, 2 марта, ночью столбики термометров покажут от -12 до -17 градусов, а в отдельных районах похолодает до -25.

Днём воздух прогреется до -3...-8 градусов, а горные районы и вовсе порадуют плюсовой температурой до +2. Осадков практически не будет, ветер ожидается слабый, переменчивый.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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