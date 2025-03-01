Март в Башкирии удивит нехарактерной погодой

22:47, 01 мар 2025

Башгидромет поделился прогнозом на первый весенний месяц в республике. Март в Башкирии не принесёт погодных сюрпризов — температура воздуха будет держаться около нормы в -5,1°C. Осадки тоже не превысят обычные показатели в 20-40 мм.

Плюсовые значения на термометрах жители региона увидят с 5 марта, сообщает Гисметео. Но не стоит ждать стремительного потепления — к концу месяца дневная температура поднимется всего до +5 градусов. Весна в этом году решила не торопиться.

Автор: Семен Подгорный