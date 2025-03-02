Россияне будут получать 1728 рублей ежемесячно

11:08, 02 мар 2025

Социальный фонд России объявил о возможности оформления ежемесячной доплаты в размере 1728 рублей для пенсионеров и получателей социальных выплат. Информация поступила от представителей фонда.

Суть в следующем: существует набор социальных услуг. Его можно получать в натуральной форме или деньгами. Эта денежная компенсация и составляет 1728 рублей.

Кому полагается эта выплата? Список обширный: люди с инвалидностью, ветераны войны, родственники погибших героев, ликвидаторы аварий, жители осажденных в годы Великой Отечественной войны городов и другие.

Что включает набор в натуральной форме? Лекарства, путевки в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд в пригородных поездах. Но можно отказаться от всего этого и получить денежную компенсацию.

Автор: Семен Подгорный