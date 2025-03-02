Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупреждают о погодной аномалии

Жителей Башкирии предупреждают о погодной аномалии

21:54, 02 мар 2025

Башгидромет сообщает о резком изменении погоды в Башкирии в начале следующей недели. Республику ждет потепление и осадки, которые могут создать опасные условия на дорогах.

Понедельник встретит жителей региона небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром. Ночью термометры покажут от -10 до -15, в ряде районов - до -22. Днем воздух прогреется до -2...-7.

Вторник принесет еще больше сюрпризов. Ожидается снег с метелью, а ветер усилится до порывистого. Температура ночью составит -8...-13, местами до -18. Днем столбики термометров поползут вверх до 0.

Синоптики предупреждают: резкое потепление может привести к гололедице и снежным заносам. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно осторожными. Не забудьте утеплиться и держите под рукой лопату – она может пригодиться.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Общество в Башкирии
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
В Башкирии наступит летняя жара
Общество в Башкирии
В Башкирии наступит летняя жара
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok