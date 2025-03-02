Жителей Башкирии предупреждают о погодной аномалии

21:54, 02 мар 2025

Башгидромет сообщает о резком изменении погоды в Башкирии в начале следующей недели. Республику ждет потепление и осадки, которые могут создать опасные условия на дорогах.

Понедельник встретит жителей региона небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром. Ночью термометры покажут от -10 до -15, в ряде районов - до -22. Днем воздух прогреется до -2...-7.

Вторник принесет еще больше сюрпризов. Ожидается снег с метелью, а ветер усилится до порывистого. Температура ночью составит -8...-13, местами до -18. Днем столбики термометров поползут вверх до 0.

Синоптики предупреждают: резкое потепление может привести к гололедице и снежным заносам. Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно осторожными. Не забудьте утеплиться и держите под рукой лопату – она может пригодиться.

Автор: Семен Подгорный