Рустам Набиев получил престижную награду

21:34, 03 мар 2025

В пятницу, 27 февраля 2025 года, в Москве состоялась церемония награждения лауреатов просветительской премии "Знание-2024". Среди победителей оказался уроженец Башкирии Рустам Набиев, получивший награду за вклад в просвещение в сфере спорта и здорового образа жизни.

Рустам Набиев – человек, чья история вдохновляет миллионы. В 2015 году, проходя службу в армии в Омске, он оказался жертвой обрушения казармы, в результате чего лишился обеих ног. Однако это трагическое событие не сломило его дух, а напротив, стало отправной точкой для невероятных достижений.

Вернувшись домой после случившегося, Набиев не позволил себе опустить руки. Он активно занялся параолимпийскими видами спорта, начал вести блог и женился на девушке, которая поддерживала его все это время. Но настоящая слава пришла к нему после того, как он совершил, казалось бы, невозможное.

Всего через пять лет после трагедии Рустам Набиев вписал свое имя в Книгу рекордов России, покорив на одних руках высочайшую точку Европы – гору Эльбрус. Этот подвиг стал лишь началом его удивительных достижений. За последующие годы башкирский блогер и пара-альпинист покорил еще пять вершин в разных уголках планеты, включая гору Манаслу в Гималаях (8163 метра), Килиманджаро в Африке и Аконкагуа в Южной Америке.

Достижения Рустама Набиева не остались незамеченными. В феврале 2024 года он получил из рук президента России Владимира Путина Орден Дружбы за вклад в укрепление мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. А теперь к этой высокой награде добавилась еще одна – премия "Знание-2024".

На церемонии награждения, состоявшейся 27 февраля 2025 года, статуэтку Набиеву вручал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кроме того, блогер получил благодарственное письмо от президента Владимира Путина за свою просветительскую деятельность.

Блог Рустама Набиева, где он делится своими достижениями и мотивирует других не сдаваться перед лицом трудностей, набрал уже более 100 миллионов просмотров.

Несмотря на все достижения, Набиев не останавливается на достигнутом. В одном из интервью он поделился своей мечтой покорить Эверест – высочайшую вершину мира.

"Понятно, что горы – это про меня, про мой рост. Это то, что описывает мой внутренний характер, мою личность. Но когда-нибудь это все закончится и будет Эверест", – сказал он.

Важно отметить, что за каждым великим достижением Рустама стоит его семья. Вместе с супругой Индирой они воспитывают двоих дочерей, а в этом году ожидают появления на свет третьего ребенка. Семья Набиевых является живым воплощением того, как любовь и поддержка близких помогают преодолевать любые преграды.

Премия "Знание-2024", лауреатом которой стал Рустам Набиев, является флагманским проектом Российского общества "Знание". В этом году на конкурс было подано 19532 заявки из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. Победителями были признаны 31 просветитель в 21 номинации.

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ", помимо Набиева, лауреатом также стал Всероссийский марафон в поддержку развития донорского движения "#ДавайВступай" Федерального медико-биологического агентства.

Читайте также: Блогер из Уфы Рустам Набиев держит в тайне пол будущего ребенка

Автор: Семен Подгорный

Фото: znanierussia.ru