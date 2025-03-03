Синоптики рассказали, когда в Башкирии наступит потепление

21:49, 03 мар 2025

В Башкирии синоптики сообщают о постепенном потеплении с наступлением календарной весны.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, ночью во вторник температура составит от -9 до -14 градусов, при ясной погоде может похолодать до -19. Днем воздух прогреется до -1...-6 градусов. Ожидаются осадки в виде слабого снега, на юго-западе возможны снегопады средней интенсивности.

Ветер южных направлений будет умеренным, а днем местами усилится. К 5 марта в регионе станет еще теплее: днем ожидаются +1...-4 градуса.

Автор: Семен Подгорный