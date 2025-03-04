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Башкирия готовится к сюрпризам: чего ждать от весны и лета?

Башкирия готовится к сюрпризам: чего ждать от весны и лета?

09:10, 04 мар 2025

Аномально мягкая зима в Башкирии заставила многих задуматься о том, какой будет погода в предстоящий сезон. Со своими прогнозами на этот счёт выступили эксперты Пермского политехнического университета, а также специалисты Гидрометцентра России.

Учёные утверждают, что, несмотря на нехарактерное тепло зимы, сроки схода снега в регионе останутся привычными — ориентировочно к середине апреля. Причина в том, что температурный фон пока держится в рамках нормы, а осадков выпадает достаточно для стандартного таяния.

Март, по прогнозам синоптиков, также не преподнесёт особенных неожиданностей: средние температуры в Башкирии будут около -5,1 градуса.

Что касается лета, здесь специалисты уже не так оптимистичны. В последние годы в России отмечается рост числа экстремальных погодных явлений. Башкирия не исключение — летом возможны проливные дожди, град, шквалы, засухи и даже локальные наводнения. Это подтверждает опыт прошлого года, когда обильные осадки вызвали подъём уровней рек на Южном Урале и затопление отдельных территорий.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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