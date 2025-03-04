Стало известно, кому из россиян с 1 апреля повысят пенсии

09:13, 04 мар 2025

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщили в Госдуме, объяснив, кого коснется повышение и что станет его основой.

Дополнительные выплаты получат около 4,2 миллиона человек, включая 3,5 миллиона граждан, которым назначены социальные пенсии, и 700 тысяч россиян, находящихся на государственном пенсионном обеспечении.

Рост выплат связан с увеличением прожиточного минимума пенсионера. На реализацию изменений в федеральном бюджете предусмотрели порядка 85 миллиардов рублей.

Если после индексации размер пенсии окажется ниже регионального прожиточного минимума, гражданам будет назначена социальная доплата, чтобы обеспечить надлежащий уровень дохода.

Читайте также: В Башкирии пенсии превысили 22 тысячи рублей

Автор: Семен Подгорный