Стало известно, кому из россиян с 1 апреля повысят пенсии
09:13, 04 мар 2025
С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщили в Госдуме, объяснив, кого коснется повышение и что станет его основой.
Дополнительные выплаты получат около 4,2 миллиона человек, включая 3,5 миллиона граждан, которым назначены социальные пенсии, и 700 тысяч россиян, находящихся на государственном пенсионном обеспечении.
Рост выплат связан с увеличением прожиточного минимума пенсионера. На реализацию изменений в федеральном бюджете предусмотрели порядка 85 миллиардов рублей.
Если после индексации размер пенсии окажется ниже регионального прожиточного минимума, гражданам будет назначена социальная доплата, чтобы обеспечить надлежащий уровень дохода.
Читайте также:В Башкирии пенсии превысили 22 тысячи рублей
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Россия/мир
Принято новое решение: пенсии россиянам повысят во второй раз
Общество в Башкирии
Пенсионеры удивлены: в апреле 2024 года пенсии изменятся
Общество в Башкирии
Пенсии повысят до 20 тысяч рублей: индексация с 1 апреля 2024 года
Россия/мир
Россиян порадовали новостями о повышении пенсии