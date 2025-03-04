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В Башкирии ужесточили правила использования маткапитала для покупки жилья

В Башкирии ужесточили правила использования маткапитала для покупки жилья

14:52, 04 мар 2025

Социальный фонд России по Республике Башкортостан сообщил об изменении порядка приобретения недвижимости с использованием материнского капитала. Согласно новым требованиям, вступившим в силу в регионе, теперь необходимо представлять в Фонд официальное заключение о пригодности жилья для проживания.

Оценку пригодности недвижимости проводят специально созданные муниципальные комиссии на безвозмездной основе. После получения положительного заключения владелец сертификата может подать заявление на использование средств маткапитала для покупки дома или квартиры.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: маткапитал
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