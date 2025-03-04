Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода в Башкирии доставит жителям проблем

Погода в Башкирии доставит жителям проблем

20:42, 04 мар 2025

Синоптики Башгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в Республике Башкортостан. По данным метеорологов, 5 марта жителей региона ожидают осадки в виде снега и опасные метеорологические явления.

В среду на территории республики прогнозируется выпадение снега различной интенсивности - от небольшого до умеренного. Локально возможны метели, образование гололеда и снежных заносов на дорогах. Синоптики предупреждают автомобилистов о вероятности возникновения снежного наката и гололедицы на проезжей части. Ночью температура опустится до отметки -6...-11°C, днем будет 0...-5°C. Ожидается умеренный южный ветер с усилением до сильного в отдельных районах.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся и 6 марта. В четверг ожидается новая порция снегопадов, местами до умеренных, с вероятностью гололедных явлений. Температурный режим существенно не изменится: ночью -5...-10°C, днем 0...-5°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики озвучили неожиданный прогноз погоды
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз
Метеорологи предупредили жителей Башкирии о неблагоприятной погоде
Общество в Башкирии
Метеорологи предупредили жителей Башкирии о неблагоприятной погоде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok