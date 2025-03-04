Погода в Башкирии доставит жителям проблем

20:42, 04 мар 2025

Синоптики Башгидромета предупредили об ухудшении погодных условий в Республике Башкортостан. По данным метеорологов, 5 марта жителей региона ожидают осадки в виде снега и опасные метеорологические явления.

В среду на территории республики прогнозируется выпадение снега различной интенсивности - от небольшого до умеренного. Локально возможны метели, образование гололеда и снежных заносов на дорогах. Синоптики предупреждают автомобилистов о вероятности возникновения снежного наката и гололедицы на проезжей части. Ночью температура опустится до отметки -6...-11°C, днем будет 0...-5°C. Ожидается умеренный южный ветер с усилением до сильного в отдельных районах.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся и 6 марта. В четверг ожидается новая порция снегопадов, местами до умеренных, с вероятностью гололедных явлений. Температурный режим существенно не изменится: ночью -5...-10°C, днем 0...-5°C.

Автор: Семен Подгорный