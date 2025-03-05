Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Дети участников СВО из Башкирии получат бесплатное молочное питание

Дети участников СВО из Башкирии получат бесплатное молочное питание

21:31, 05 мар 2025

В Республике Башкортостан внесены изменения в законодательство, направленные на поддержку семей военнослужащих. Ключевое нововведение — расширение программы обеспечения детей молочным питанием.

Суть изменений:

  • Дети до 3 лет, чьи родители участвуют в СВО, теперь имеют право на бесплатное молочное питание.
  • Для получения льготы родителям необходимо предоставить справку об участии в спецоперации на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это не единственная мера поддержки в регионе. Ранее было введено бесплатное двухразовое питание в школах для детей участников СВО.

В Башкирии дети участников СВО получат бесплатное питание в школах до конца обучения

Читайте также:

В Башкирии дети участников СВО получат бесплатное питание в школах до конца обучения
Автор: Семен Подгорный
Фото: правительство Башкирии
Теги: спецоперация
Читайте также

Пять специальных меню для школьников с диетическими ограничениями появятся в Башкирии
Образование в Башкирии
Пять специальных меню для школьников с диетическими ограничениями появятся в Башкирии
СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все
Общество в Башкирии
СФР начал прием заявлений: 15 000 рублей получат абсолютно все
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
Общество в Башкирии
В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО
В Башкирии дети участников СВО получат бесплатное питание в школах до конца обучения
Образование в Башкирии
В Башкирии дети участников СВО получат бесплатное питание в школах до конца обучения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok