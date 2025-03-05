Дети участников СВО из Башкирии получат бесплатное молочное питание

21:31, 05 мар 2025

В Республике Башкортостан внесены изменения в законодательство, направленные на поддержку семей военнослужащих. Ключевое нововведение — расширение программы обеспечения детей молочным питанием.

Суть изменений:

Дети до 3 лет, чьи родители участвуют в СВО, теперь имеют право на бесплатное молочное питание.

Для получения льготы родителям необходимо предоставить справку об участии в спецоперации на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Это не единственная мера поддержки в регионе. Ранее было введено бесплатное двухразовое питание в школах для детей участников СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: правительство Башкирии