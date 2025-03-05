Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

23:22, 05 мар 2025

По данным Башгидромета, 6 марта в Республике Башкортостан ожидается ухудшение погодных условий. Госкомитет РБ по ЧС призывает жителей быть осторожными, особенно при передвижении на автотранспорте.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом по всему региону. В некоторых районах осадки усилятся до умеренных, местами возможен гололед. Ожидается юго-восточный и южный ветер до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в большинстве районов составит от -6 до -11 градусов. Днем воздух прогреется до 0...-5 градусов.

Особую бдительность следует проявить автомобилистам. На дорогах ожидается снежный накат, а в ночные и утренние часы видимость может снизиться до 1-2 километров из-за снегопада.

Уфу ждет облачный день с небольшим снегом. Ночью температура опустится до -8...-10 градусов, днем столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует жителям Башкирии быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой и не торопиться при переходе улиц.

Автор: Семен Подгорный