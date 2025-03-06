Аномальные снегопады обрушатся на Башкирию

10:22, 06 мар 2025

В Башкортостане ожидается аномальное погодное явление: непрерывные снегопады продлятся более двух недель. Об этом сообщают синоптики Гисметео.

Зима в республике не спешит сдавать свои позиции. Март, вопреки ожиданиям, принесет жителям Башкирии небывалое количество осадков. Метеорологи прогнозируют, что снег будет идти практически без перерыва на протяжении более чем 14 дней. Особенно интенсивные снегопады ожидаются 9, 14, 15 и 18 марта.

Несмотря на обилие снега, температура воздуха начнет постепенно повышаться. С 11 марта синоптики обещают устойчивый переход к положительным значениям. Однако потепление будет происходить медленно: к концу месяца столбики термометров поднимутся лишь до отметки +6 градусов.

Автор: Семен Подгорный