Погода преподнесет жителям Башкирии весенний сюрприз
22:00, 06 мар 2025
Синоптики Башгидромета сообщают о значительном повышении температуры в регионе.
7 марта жителей республики ждет пасмурная погода с небольшим снегопадом. Ночью столбик термометра опустится до -6...-11°C, а на востоке до -16°C. Днем потеплеет до 0...-5°C. Местами возможен гололед. Ветер юго-восточный и южный, умеренной силы.
По прогнозам метеорологов, первая декада марта в Башкирии будет теплее обычного на 1°C.
Автор: Семен Подгорный
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