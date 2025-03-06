Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода преподнесет жителям Башкирии весенний сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии весенний сюрприз

22:00, 06 мар 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о значительном повышении температуры в регионе.

7 марта жителей республики ждет пасмурная погода с небольшим снегопадом. Ночью столбик термометра опустится до -6...-11°C, а на востоке до -16°C. Днем потеплеет до 0...-5°C. Местами возможен гололед. Ветер юго-восточный и южный, умеренной силы.

По прогнозам метеорологов, первая декада марта в Башкирии будет теплее обычного на 1°C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии новый сюрприз
Весенний скачок: Башкирию настигнет аномальное тепло
Общество в Башкирии
Весенний скачок: Башкирию настигнет аномальное тепло
Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию ждут морозные качели
Погода 8 марта преподнесет жителям Башкирии не весенний сюрприз
Общество в Башкирии
Погода 8 марта преподнесет жителям Башкирии не весенний сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok