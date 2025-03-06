Погода преподнесет жителям Башкирии весенний сюрприз

22:00, 06 мар 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о значительном повышении температуры в регионе.

7 марта жителей республики ждет пасмурная погода с небольшим снегопадом. Ночью столбик термометра опустится до -6...-11°C, а на востоке до -16°C. Днем потеплеет до 0...-5°C. Местами возможен гололед. Ветер юго-восточный и южный, умеренной силы.

По прогнозам метеорологов, первая декада марта в Башкирии будет теплее обычного на 1°C.

Автор: Семен Подгорный