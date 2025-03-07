Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова

20:41, 07 мар 2025

Военнослужащий с позывным «Раджа» из Аскинского района Башкирии удостоен медали Жукова за мужество, проявленное в ходе СВО. Информацию об этом в социальных сетях разместил глава администрации района Динис Юсупов.

Руководитель муниципалитета направил бойцу поздравления с получением государственной награды, пожелав успешной службы и скорейшего возвращения домой после победы.

Особую признательность Юсупов выразил родителям военного, подчеркнув, что они воспитали настоящего защитника Отечества, который откликнулся на призыв Родины. Глава района также отметил, что местные жители испытывают гордость за своих героев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Динис Юсупов