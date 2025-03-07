В Башкирии прогнозируют аномальную погоду на 8 Марта

21:02, 07 мар 2025

В Башкирии погодные аномалии не прекращаются. После нестабильной зимы, когда жители региона испытали и суровые холода, и неожиданные оттепели, весна также решила показать свой переменчивый характер.

По информации специалистов Башгидрометцентра, в праздничный день 8 Марта прогнозируются осадки в виде снега, который местами усилится до умеренного. Ветер сменит направление с южного на северное. Ночная температура опустится до отметки -6...-11°C, а днем термометры покажут около 0 градусов.

Автор: Семен Подгорный