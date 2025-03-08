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Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию

Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию

14:46, 08 мар 2025

СФР выпустил разъяснение о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей при условии 15-летнего трудового стажа. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Согласно информации Социального фонда, женщины с тремя детьми смогут оформить пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а матери пяти и более детей — уже в 50 лет.

Существенное преимущество: время ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в страховой стаж и увеличивает пенсионный коэффициент. За первого ребёнка начисляется 1,8 ИПК за год, за второго — 3,6 ИПК, за третьего и четвёртого — по 5,4 ИПК.

Работающим матерям СФР выберет наиболее выгодный вариант подсчёта — либо за работу, либо за уход.

Отдельные условия предусмотрены для женщин с двумя и более детьми, имеющих 20-летний стаж и отработавших на Крайнем Севере от 12 лет или в приравненных районах от 17 лет — они могут выйти на пенсию уже в 50 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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