В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды
22:14, 08 мар 2025
В ночь на 9 марта регион окажется под влиянием холодных воздушных масс. Термометры покажут от -9 до -14°C, а при прояснениях температура опустится до -21°C. Днём ситуация только усложнится — новый циклон принесёт снегопады, метель и порывистый ветер.
10 марта непогода продолжит сохраняться ночью, но к середине дня циклон начнёт ослабевать. Воздух прогреется до +2°C, хотя в некоторых районах всё ещё будет держаться небольшой минус. Синоптики рекомендуют сохранять бдительность — погода остаётся неустойчивой.
Автор: Семен Подгорный
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