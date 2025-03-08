В Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды

22:14, 08 мар 2025

В ночь на 9 марта регион окажется под влиянием холодных воздушных масс. Термометры покажут от -9 до -14°C, а при прояснениях температура опустится до -21°C. Днём ситуация только усложнится — новый циклон принесёт снегопады, метель и порывистый ветер.

10 марта непогода продолжит сохраняться ночью, но к середине дня циклон начнёт ослабевать. Воздух прогреется до +2°C, хотя в некоторых районах всё ещё будет держаться небольшой минус. Синоптики рекомендуют сохранять бдительность — погода остаётся неустойчивой.

Автор: Семен Подгорный