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В Башкирии объявили о крупных выплатах для женщин

В Башкирии объявили о крупных выплатах для женщин

10:55, 09 мар 2025

Свыше 3400 работающих женщин Башкортостана стали получателями декретных выплат с начала 2025 года. Информацию подтвердило республиканское Отделение Социального фонда.

Средства поступают на счета беременных после оформления электронного больничного на сроке 30 недель. Длительность декрета варьируется: стандартные 140 дней, 156 при осложнённых родах или 194 дня для женщин, ожидающих двойню или тройню.

Размер выплаты зависит от заработной платы за последние два года. СФР гарантирует 100% среднего заработка. Максимальная сумма составляет от 794 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Минимальная — от 118 до 164 тысяч.

После подачи заявления работодателю Соцфонд Башкирии автоматически переведёт деньги в течение десяти дней. Будущим мамам остаётся только ждать перечисления и готовиться к главному событию в жизни.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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