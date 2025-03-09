Кому из российских пенсионеров положена надбавка за возраст
11:01, 09 мар 2025
Российским пенсионерам, перешагнувшим 80-летний рубеж, автоматически удваивают фиксированную часть пенсии. По информации профильных ведомств, приятный бонус получают все граждане, находящиеся на страховом пенсионном обеспечении по старости.
Никакой бумажной волокиты для получения прибавки не требуется — система сама начислит повышенную сумму в месяце, следующем за юбилеем. Надбавка связана с особым статусом пожилых людей, достигших 80-летия, и призвана компенсировать возрастающие потребности пенсионеров в этом почтенном возрасте.
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Автор: Семен Подгорный
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