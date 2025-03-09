Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в Башкирии

22:37, 09 мар 2025

В Башкортостане наблюдается ухудшение погодных условий – об этом информируют специалисты Башгидромета. Синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни.

Уже в ночь на понедельник, 10 марта, регион накроет снегопад, местами перерастающий в метель. На дорогах появятся снежные заносы и гололедица. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега. Возможны налипание снега на провода и деревья, снежный накат на трассах. Ветер западных направлений будет умеренным, однако ночью в ряде районов порывы достигнут до сильного. Температура ночью составит от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2.

Во вторник, 11 марта, ночью в ряде районов пройдет небольшой снег, днем осадки маловероятны. Температура ночью – от -5 до -10, днем – от -2 до +3 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ