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В Башкирии ожидаются погодные аномалии на рубеже марта и апреля

В Башкирии ожидаются погодные аномалии на рубеже марта и апреля

09:22, 10 мар 2025

В Башкирии ожидается потепление — днём воздух прогреется до плюсовых значений. По информации синоптиков Гисметео, ближайшие две недели жителей республики ожидает смешанный характер осадков в виде снега и дождя.

Региональные метеорологи сообщают: с 25 по 31 марта ночью температура будет колебаться около нуля (от -1 до +1), а днём показатели термометров достигнут отметки +4...+5.

Башгидромет подтверждает общий прогноз — март в целом будет соответствовать норме со среднемесячной температурой -5,1°. Осадков выпадет в пределах нормы — от 20 до 40 мм.

А вот начало апреля порадует жителей Башкирии настоящим теплом. Ночью с 1 апреля ожидается +2...+4 градуса. К 4-5 апреля дневная температура повысится до +9, а 6-го немного понизится до +6. Первая неделя второго весеннего месяца пройдет без осадков — будет тепло и солнечно.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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