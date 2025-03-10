Пенсионер из Башкирии выиграл 2 миллиона благодаря своей методике
14:14, 10 мар 2025
В Башкирии пополнение в рядах миллионеров. Пожилой житель республики получил выигрыш в 2 миллиона рублей в лотерею благодаря своей уникальной тактике — мужчина всегда приобретает только первый и последний билеты в пачке. Радостную новость пенсионер узнал от продавца, отреагировав на неё с удивительным спокойствием: "Всегда знал, что удача меня найдёт".
Победитель прошёл впечатляющий трудовой путь — работал плотником, слесарем, механиком, дослужился до начальника управления и директора. Теперь счастливый обладатель выигрыша планирует вложить средства в собственное здоровье, а также поможет детям частично погасить ипотеку.
Автор: Семен Подгорный
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