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В Башкирии резко потеплеет

В Башкирии резко потеплеет

22:46, 10 мар 2025

МЧС Башкирии сообщает: с 11 по 15 марта в республику придёт нетипичное тепло. По данным Башгидромета, среднесуточная температура превысит норму на 3-9 градусов.

Ночью столбики термометров поползут вверх от -5...-10°C до комфортных +2...-3°C. Дневная составит от +2 до +7°C.

Зонты доставать придётся обязательно — синоптики обещают осадки в виде дождя разной интенсивности по всей республике. Зима, похоже, начинает сдавать позиции раньше срока.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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