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Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в преддверии праздника

09:07, 11 мар 2025

Социальный фонд России анонсировал единовременные выплаты к юбилею Победы. В Башкортостане более 7,5 тысяч человек получат денежную помощь в апреле 2025 года. Об этом сообщил управляющий отделением СФР по РБ Фаниль Вахитов.

По указу Путина, ветеранам выделят крупные суммы к знаменательной дате. Максимальную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, инвалиды ВОВ и вдовы погибших защитников Родины. На такую же сумму могут рассчитывать обладатели знаков "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Для тружеников тыла, проработавших не менее полугода в военное время, предусмотрены выплаты по 55 тысяч рублей. Такую же сумму получат награжденные орденами и медалями СССР за трудовой подвиг в годы войны и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей.

В Башкирии среди получателей выплат числятся 116 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной. Деньги переведут автоматически вместе с апрельскими пенсиями — до наступления праздника 9 мая. Никаких заявлений подавать не нужно, все данные уже есть в базе фонда.

СФР также напомнил, что помимо юбилейных сумм, участники и инвалиды войны ежегодно получают стандартную выплату к Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, которая также придет автоматически.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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