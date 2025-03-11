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Синоптики прогнозируют аномальную весну в Башкирии

Синоптики прогнозируют аномальную весну в Башкирии

09:20, 11 мар 2025

В Башкирии ожидается резкое потепление, которое начнётся уже на этой неделе. Об этом 10 марта сообщили синоптики, полностью пересмотрев свои предыдущие прогнозы.

Ещё недавно Гидрометцентр России прогнозировал жителям Башкирии стандартную картину марта со средней температурой около -5,1 градусов и обычным количеством осадков (20-40 мм). Но ситуация кардинально изменилась.

С 11 по 15 марта республику охватит настоящая тепловая волна — воздух прогреется на 3-9 градусов выше нормы. Ночью термометры покажут от -3 до +2, а днём — от +2 до +7 градусов.

Тёплый фронт принесёт с собой не только оттепель, но и дожди, которые ожидаются в большинстве районов. Результат не заставит себя ждать — снег начнёт стремительно таять, особенно на склонах. Жителям низин стоит готовиться к возможным подтоплениям, а малые реки в степных и горных районах могут выйти из берегов.

Специалисты Гисметео подтверждают: март и апрель будут аномально тёплыми. С каждым днём воздух будет прогреваться всё сильнее, и минусовые температуры днём станут редкостью. В течение всего марта дневная температура будет держаться в районе +2...+7 градусов, а к концу месяца даже ночи станут тёплыми.

Апрель продолжит удивлять — в первой половине месяца днём будет +7...+13, а ночью от +2 до +7 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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