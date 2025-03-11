Ермекеевский район лидирует по оттоку населения в Башкирии
09:27, 11 мар 2025
Республиканские статистики обнародовали данные по миграции в Башкирии. Наибольший отток населения зафиксирован в Ермекеевском районе — 168,1 человек на 10 тысяч жителей. Почти такой же высокий показатель отмечен в Федоровском районе — 166,2.
Положительная миграционная динамика наблюдается только в шести муниципалитетах республики: трех городах (Уфа, Стерлитамак, Октябрьский) и трех районах (Иглинский, Уфимский и Стерлитамакский).
Согласно статистическим данным, за минувший год в Башкирию прибыло 122 058 человек, а покинуло республику 125 487 человек, включая более 13 тысяч иностранных граждан.
Автор: Семен Подгорный
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