Ермекеевский район лидирует по оттоку населения в Башкирии

09:27, 11 мар 2025

Республиканские статистики обнародовали данные по миграции в Башкирии. Наибольший отток населения зафиксирован в Ермекеевском районе — 168,1 человек на 10 тысяч жителей. Почти такой же высокий показатель отмечен в Федоровском районе — 166,2.

Положительная миграционная динамика наблюдается только в шести муниципалитетах республики: трех городах (Уфа, Стерлитамак, Октябрьский) и трех районах (Иглинский, Уфимский и Стерлитамакский).

Согласно статистическим данным, за минувший год в Башкирию прибыло 122 058 человек, а покинуло республику 125 487 человек, включая более 13 тысяч иностранных граждан.

Автор: Семен Подгорный