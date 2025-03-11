Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде

21:12, 11 мар 2025

Госкомитет РБ по ЧС опубликовал прогноз погоды на среду, 12 марта, опираясь на данные синоптиков из Башгидромета.

Согласно информации, ночь пройдет без осадков, днем в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, на северо-западе – умеренные. В ряде районов возможен гололед, туман снизит видимость до 500 метров, ветер местами усилится до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3…-8 °C, днем потеплеет до 0…+5 °C. В Уфе синоптики прогнозируют облачность с прояснениями: ночью – сухо, днем – мокрый снег с дождем. Ветер достигнет 13 м/с, температура ночью -3…-5 °C, днем +2…+4 °C.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии ухудшится погода
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok