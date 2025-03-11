Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде

21:12, 11 мар 2025

Госкомитет РБ по ЧС опубликовал прогноз погоды на среду, 12 марта, опираясь на данные синоптиков из Башгидромета.

Согласно информации, ночь пройдет без осадков, днем в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, на северо-западе – умеренные. В ряде районов возможен гололед, туман снизит видимость до 500 метров, ветер местами усилится до 18 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -3…-8 °C, днем потеплеет до 0…+5 °C. В Уфе синоптики прогнозируют облачность с прояснениями: ночью – сухо, днем – мокрый снег с дождем. Ветер достигнет 13 м/с, температура ночью -3…-5 °C, днем +2…+4 °C.

Автор: Семен Подгорный