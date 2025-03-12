Уфа лидирует по уровню зарплат среди городов Башкирии

09:08, 12 мар 2025

Башстат опубликовал свежую статистику о доходах жителей Башкирии за 2024 год. Среднемесячная зарплата в республике увеличилась на 18,3% и составила 67 576 рублей. Экономические показатели региона демонстрируют уверенный рост, однако различия в уровне доходов между муниципалитетами сохраняются.

Первое место по размеру средней зарплаты занял Уфимский район – здесь доходы жителей достигли 90 381 рубль, что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. В число лидеров также вошли Уфа (87 313 рублей), Учалинский район (81 713 рублей), Хайбуллинский район (79 129 рублей), Благовещенский район (75 715 рублей) и город Салават (73 748 рублей).

Однако в некоторых районах ситуация с доходами остается сложной. Самый низкий показатель зафиксирован в Бурзянском районе – всего 37 911 рублей. В перечне муниципалитетов с наименьшими заработками также присутствуют Стерлибашевский, Бакалинский и Зианчуринский районы, средняя зарплата в которых не превышает 44 000 рублей.

Автор: Семен Подгорный