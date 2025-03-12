Синоптики предупредили об аномальной погоде весной в Башкирии

09:48, 12 мар 2025

В конце марта и в апреле россиян ожидает значительно более тёплая погода, чем обычно. По прогнозам синоптиков Гисметео, температура воздуха к середине следующего месяца поднимется до +13 градусов.

С 18 марта установится ясная погода, и осадки прекратятся. Днём столбик термометра не опустится ниже нуля, даже в самый прохладный день этого периода — 19 марта, когда температура будет составлять +1 градус. Однако ночные заморозки ещё сохранятся: до -2 градусов 17 марта и до -1 градуса 24 и 25 марта. Последние дни месяца ознаменуются дождём со снегом.

Апрель начнётся с температуры +8 градусов днём и до +3 ночью. В первой декаде месяца возможны небольшие дожди, а с 7 апреля воздух прогреется до +10 градусов днём и до +5 ночью. К середине месяца ожидается настоящее весеннее тепло: днём до +13 градусов, ночью — до +6.

Автор: Семен Подгорный