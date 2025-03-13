Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Башкирии

22:25, 13 мар 2025

В Башкирии надвигается аномальное потепление, сообщают специалисты Башгидромета. В пятницу, 14 марта, столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов.

Ночью небо затянет облаками с редкими просветами, прольются дожди — где-то слабые, местами сильные. Днём осадки утихнут. Ночные температуры будут колебаться от -1 до +4, а дневной воздух прогреется до +2...+7 градусов. Ветер подует с юго-запада.

Метеорологи подчёркивают — до конца недели республику окутают южные тёплые массы.

Автор: Семен Подгорный