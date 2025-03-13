Ветераны СВО открыли «намоленное место»

22:55, 13 мар 2025

Ветераны специальной военной операции организовали в Уфе музей, посвящённый батальону имени Шаймуратова. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях 13 марта.

Бойцы сами нашли помещение, оформили его и собрали экспонаты для музея. По словам участников СВО, это пространство стало для них особенным — "намоленным местом". Хабиров отметил важность сохранения связи между военнослужащими после их возвращения домой.

"Здесь они собираются и общаются. Нам нужно подумать, как сделать эти условия ещё комфортнее", — написал руководитель региона.

Многие ветераны батальона уже подали заявки на участие в программе "Герои Башкортостана", цель которой — подготовить военнослужащих к работе в управленческой команде республики. Приём заявок продолжается на сайте ГероиБашкортостана.рф до конца марта 2025 года.

Музей доступен для посещения всем желающим по адресу: улица Ленина, 43. График работы — в будние дни с 10:00 до 17:00.

Читайте также: Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео