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Плюсовая температура и осадки: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на уикенд

Плюсовая температура и осадки: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на уикенд

10:08, 14 мар 2025

Специалисты Башгидрометцентра поделились информацией о погоде на предстоящие выходные. По данным синоптиков, жителей республики сначала порадует весеннее тепло, а затем погода резко изменится.

В субботу, 15 марта, в отдельных районах Башкирии пройдут непродолжительные дожди. Ветер будет дуть с юга, а температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +5...+10°.

Воскресенье, 16 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают об опасных явлениях: гололёде, налипании мокрого снега на линии электропередач и деревья, на дорогах образуется снежный накат и гололедица.

Температура воздуха ночью понизится до +1...-4°, в северных районах похолодает до -9°. Дневные показатели составят от +1 до +6 градусов.

Автор: Семен Подгорный
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