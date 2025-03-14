Жара в марте: Башкирию накроет небывалым теплом

21:50, 14 мар 2025

Башкирию охватило необычное для марта потепление. В субботу, 15 марта, столбики термометров поднимутся до +10 градусов, сообщает Башгидромет.

Ночью по всей республике и днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью температура установятся в диапазоне от -1 до +4 градусов, днем - от +5 до +10. Ожидается умеренный ветер с юга и юго-запада.

Специалисты отмечают, что тепло в регион принесли южные воздушные массы.

Автор: Семен Подгорный