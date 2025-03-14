В Уфе Госцирк восстанет из небытия

21:55, 14 мар 2025

Сегодня на пленарном заседании V Культурного форума «АРТ-Курултай» в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров озвучил долгожданную новость о судьбе городского цирка. По его словам, республике удалось добиться федерального финансирования на восстановление здания Госцирка, закрытого с 2017 года.

Реконструкция стартует уже в 2026-м, а к 2028 году уфимцы и гости города смогут насладиться представлениями в полностью обновлённом здании.

Напомним, восемь лет назад прокуратура поставила крест на работе культурного объекта, признав его аварийным и опасным для зрителей.

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Автор: Семен Подгорный